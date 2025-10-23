Denuncian el colapso y la falta de soluciones en la línea de Monbus entre Vigo y Marín

Más de una decena de pasajeros se quedan fuera del servicio de autobús de Monbus entre Vigo y Marín. Así lo denuncian los usuarios de esta línea, que aseguran que no cubre la demanda diaria y que la única explicación que se les da es que "no hay plazas disponibles".

Tal y como trasladan en un comunicado, el horario más afectado es el de las 15:35 horas, una de las tres frecuencias que ofrece esta línea, con las de las 08:35 y 22:35 horas. "Si te quedas fuera, tienes que esperar horas; no hay alternativa. Es el único bus que va directo de Vigo a Marín", explican varios pasajeros afectados.

Además, aseguran que los conductores no facilitan las hojas de reclamaciones, remitiéndolos a la estación intermodal, y que la situación se agrava por el "protocolo de embarque" interno de Monbus, que prioriza el acceso de los pasajeros con billete comprado online o en taquilla, dejando en segundo lugar a quienes utilizan la Tarxeta Metropolitana de Galicia o la Tarxeta Xente Nova, alegando que "pagan menos".

Así, califican este criterio de "discriminatorio", penalizando un sistema oficial promovido por la Xunta. "Cada día somos más de diez personas que nos quedamos en tierra, aunque estemos en la parada a tiempo. Y si pides una hoja de reclamaciones, te dicen que bajes a la estación. Es indignante", relata uno de los usuarios habituales.

Un problema que, aseguran, se registra también en la línea Pontevedra-Vigo desde septiembre, por lo que apuntan a " un problema estructural en la organización del servicio que Monbus presta bajo concesión pública autonómica".

Los afectados señalan que se han presentado reclamaciones formales ante la Dirección Xeral de Mobilidade y ante Consumo y piden a la Xunta que actúe de oficio exigiendo a Monbus que cumpla con las condiciones del contrato de concesión. Además, reclaman que tanto el Concello de Vigo como el Concello de Marín den traslado formal de estas incidencias a la Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, y exijan explicaciones a Monbus por el deficiente servicio que presta entre ambos municipios.