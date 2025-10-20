Fallece un motorista en Pontevedra tras sufrir un siniestro de tráfico y caer a la ría

Un hombre perdió la vida en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente con su moto y caer a la ría. Todo ocurrió al filo de las 05:00 horas, momento en el que un conductor que circulaba en ese momento por la PO-11, en Pontevedra y dirección Marín, alertaba al 112 de la presencia de una moto siniestrada en el carril derecho de la autopista. El alertante, sin embargo, aseguraba que no podía ver al conductor.

Por lo anterior, se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Policía Local, que, poco después, encontraron al motorista en la ría.

Según precisó Europa Press, se preparó un rescate en el que tuvieron que intervenir los Bomberos de Pontevedra, y, del mismo modo, se solicitó la colaboración de Salvamento Marítimo. Con todo, los efectivos del parque municipal fueron capaces de recuperar el cadáver por sí solos.

Tal y como ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se desconocen todavía las causas del siniestro pero el hombre perdió la trazada y se echó, durante casi 100 metros, contra la barrera, acabando en la ría.