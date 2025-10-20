Condenado a tres años de cárcel en Pontevedra por tráfico de drogas

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años de cárcel a un vecino de la ciudad por traficar con droga, como autor de un delito contra la salud pública y le ha impuesto una multa de 12.876 euros. La pareja del encausado ha quedado absuelta.

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los magistrados han considerado acreditado que el sospechoso se dedicó, al menos desde el mes de octubre de 2022 y hasta finales de enero de 2023, "a la venta al por menor de cocaína, heroína, hachís y marihuana a terceras personas consumidoras", que adquirían las dosis en su vivienda particular o el propio acusado "se las suministraba en la vía pública".

Las entregas de las sustancias figuran en la sentencia, según concretan, y dieron lugar a las correspondientes identificaciones e incautaciones a los adquirentes de las mismas.

En cuanto a la acusada, el tribunal señala que no consta, "más allá de meras sospechas, sin dejar lugar a dudas y con la necesaria certeza que debe presidir todo fallo penal condenatorio", que cometiese un delito contra la salud pública.

Además, añaden que tampoco hay pruebas para fundamentar "con la debida certeza" su participación en los hechos a título de cómplice. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el TSXG.