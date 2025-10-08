El Gobierno destina 76 millones de euros a municipios de Pontevedra a través del Plan EDIL Delegación del Gobierno en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el impacto positivo de las ayudas directas del Plan EDIL en la provincia de Pontevedra, que suman 76 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos que transformen y modernicen los municipios.

Blanco, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha mantenido esta tarde una reunión en la Subdelegación con representantes de los ayuntamientos beneficiados para analizar las oportunidades que abren estas inversiones.

"Una vez más, la provincia de Pontevedra es ejemplo del buen aprovechamiento de los fondos europeos del Gobierno", ha señalado el delegado, subrayando que es la provincia gallega más beneficiada, con 20 de los 49 municipios seleccionados en toda Galicia.

El Plan EDIL, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, busca reforzar el municipalismo como pilar del desarrollo gallego. Por primera vez, los municipios de menos de 20.000 habitantes han podido acceder a estos fondos, gracias a una fórmula que permite presentar proyectos conjuntos a través de Áreas Funcionales, agrupando concellos.

"Confiamos en la capacidad de actuación de los ayuntamientos y creemos que permitirles decidir directamente el destino de los fondos es muy positivo para la ciudadanía", ha sostenido Blanco, que ha destacado la apuesta del Gobierno por una Galicia moderna, cohesionada, sostenible e igualitaria.

Los proyectos aprobados en los 20 municipios pontevedreses —entre ellos Pontevedra, Vigo, Redondela, Lalín, Marín, O Porriño, Vilagarcía, Tui o Nigrán— movilizarán en total casi 127 millones de euros de inversión. Las aportaciones del Plan EDIL suponen un 30 % más de financiación que el anterior programa EDUSI y un 40 % más de ayuntamientos beneficiados, lo que convierte a esta convocatoria en la mayor de la historia destinada al desarrollo local.

Las entidades seleccionadas podrán ejecutar sus proyectos hasta 2029, afrontando los principales desafíos sociales, económicos y ambientales de cada municipio.