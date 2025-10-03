La Xunta invertirá 1,4 millones de euros en la mejora del puerto de Combarro, en Poio (Pontevedra) Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia invertirá 1,4 millones de euros en la mejora de las condiciones de trabajo de los marineros del puerto de Combarro, en el municipio pontevedrés de Poio.

Así se lo comunicó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, a los usuarios del puerto en una visita al muelle, en la que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, entidad promotora de la actuación, José Antonio Álvarez.

El pasado día 22 se dio inicio a la licitación pública de las obras de acondicionamiento de los departamentos para usuarios del puerto de Combarro, con un presupuesto base de 1,4 millones de euros, IVA incluido. Los documentos y pliegos del concurso están disponibles para los interesados en la plataforma de Contratos de Galicia, en el perfil del contratante, y en la página web oficial de Portos de Galicia.

Unas obras demandadas reiteradamente por la cofradía de pescadores y que consistirán en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Además, se dotarán los edificios de aseos y conexión a la red de saneamiento.

En concreto, se rehabilitará la estructura de hormigón y posteriormente se aplicará un revestimiento de protección. Se instalará una nueva cubierta formada por panel sándwich y se renovará la carpintería que se realizará en aluminio.

Finalmente se dotará cada departamento de un aseo y se conectarán los tres edificios y la oficina portuaria a la red de saneamiento. Para esto, es precisa la creación de una red de abastecimiento en tubería y de un pozo de bombeo para conectar con la red principal por impulsión.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, será de 9 meses.