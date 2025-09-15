La Diputación de Pontevedra activa una inversión "histórica": 128 millones de euros para los concellos

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este lunes sus planes de inversión para los concellos de menos de 50.000 habitantes antes sus alcaldes. En total, alcanzan los 128 millones de euros, una cifra "sin precedentes" en la historia del organismo provincial.

López ha presentado un paquete de inversiones que alcanzará los 128 millones de euros para 2026. Este "esfuerzo financiero" se canalizará a través de tres grandes programas: el Plan Más Provincia, el Plan de Infraestructuras Deportivas y el Plan Extra "Provincia Extraordinaria".

"Estamos hablando de 128 millones de euros para atender las necesidades de los concellos —todos menos Pontevedra y Vigo—. Nunca antes, y de una sola vez, la Deputación ha activado tantos recursos a favor del desarrollo de los municipios", ha afirmado Luis López.

El presidente provincial considera que este es "uno de los días más relevantes para la política provincial de colaboración con los concellos. No lo digo tanto como presidente que sabe ver en estos 128 millones de euros la magnitud de nuestra política, sino como un exalcalde que estuvo durante 10 años en vuestro lugar".

Tres planes de inversión

Como recoge Europa Press, el Plan Más Provincia 2026 contará con un presupuesto de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7 % respecto al año anterior. Este plan se estructurará en cuatro líneas principales: Línea 1: Inversiones, con 35 millones de euros (70 % del total); Línea 2: Gasto corriente, con 4,1 millones; Línea 3: Empleo, con 9,6 millones para la contratación de personas desempleadas y Línea 4: Proyectos estratégicos, con 1,25 millones.

Como novedad para 2026, la Diputación permitirá a los ayuntamientos solicitar con antelación fondos del ejercicio 2027 para financiar obras plurianuales. Así, se adelantarán ya 35 millones de euros del Plan Más Provincia 2027, elevando a 85 millones la dotación prevista en inversiones directas para el próximo año.

Luis López también ha anunciado un nuevo impulso al deporte local. Por tercer año consecutivo, la Diputación pondrá en marcha el Plan de Infraestructuras Deportivas, destinado también a los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes. Esta nueva edición contará con una dotación de 8 millones de euros, con el objetivo de modernizar instalaciones municipales y reforzar el tejido deportivo provincial.

Además, la tercera gran medida anunciada hoy ha sido el segundo Plan Extraordinario "Provincia Extra", que se activará de manera inmediata con 35 millones de euros dirigidos a financiar proyectos estratégicos también en municipios de menos de 50.000 habitantes.

Este plan contempla subvenciones que oscilan entre 500.000 y 1,1 millones de euros por proyecto, con distintos niveles de cofinanciación según el tamaño del municipio. Las ayudas se adjudicarán por concurrencia competitiva, priorizando aquellas inversiones alineadas con las competencias propias de los ayuntamientos.

Autonomía financiera de la Diputación

Además, la Diputación ha anunciado que amortizará de forma anticipada los 19,5 millones de euros del crédito solicitado en 2021 para financiar el plan ReacPon. Con esta operación, se elimina la deuda pendiente y se recupera la plena autonomía financiera de la institución.

"En lugar de seguir pagando intereses, liberamos a la administración provincial de esta carga para seguir dedicando cada euro al servicio de nuestros ayuntamientos", concluyó el presidente.