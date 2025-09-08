El Gobierno anima en Pontevedra a no "consentir" actos de violencia de "grupos organizados" durante La Vuelta

Banderas a favor de Palestina al paso de los ciclistas en la 11ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha animado a las personas que "participan en esas propuestas de buena fé" a "no consentir" actos de violencia de "grupos organizados" durante el paso de La Vuelta por la provincia.

Las protestas contra la participación del equipo israelí y contra el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza están protagonizando La Vuelta 2025. La decimosexta etapa se celebra este martes y los ciclistas recorrerán la provincia de Pontevedra, de Poio a Mos.

Diez personas fueron detenidas este domingo en Monforte de Lemos (Lugo) por mostrar su apoyo a Palestina en La Vuelta. Las imágenes de las cargas policiales y las detenciones se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Losada ha expresado el máximo respeto por la ciudadanía que "aprovecha la proyección internacional de este momento para protestar cívicamente y sin poner en peligro la seguridad de la caravana ciclista". "Me siento orgulloso y comparto plenamente los valores de la inmensa mayoría del pueblo español", ha asegurado.

Ahora bien, ha instado a "las personas que participen en esas protestas de buena fé a no consentir que grupos organizados, que están protagonizando actos de violencia, ensucien la imagen que España está dando al mundo".

Así, advierte, "desde la responsabilidad que nos toca", que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar desplegadas durante la jornada de este martes. "No dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera", ha afirmado.

"Asegurar la contención de las fuerzas policiales"

"Lo que tiene que hacer Abel Losada es asegurar la contención de las fuerzas policiales", ha afirmado el portavoz del grupo municipal del Bloque Nacionalistas Galego (BNG) en Vigo, Xabier P. Igrexas.

El político nacionalista asegura que así se evitaría que "se repitan las escenas de violencia, represión y detenciones injustas como las que se vivieron ayer en Monforte". Ha añadido que "lo que es difícil de contener es tanta rabia delante de la brutalidad del estado terrorista de Israel".

Este luns 8 e 9 de setembro participa nas mobilizacións previstas para denunciar o xenocidio do pobo palestino por parte de Israel.#GalizaConPalestina pic.twitter.com/bIWbdPv4PO — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) September 4, 2025

"También por el intento de blanqueamiento de quien permite la participación de equipos con su nombre en una competición deportiva como si nada pasase", ha concluido Igrexas. El BNG ha organizado una serie de manifestaciones por todo el territorio. En Vigo será a las 20:00 horas en la Farola de Urzáiz.

Manifestaciones contra La Vuelta en Pontevedra

Las palabras del subdelegado del Gobierno llegan tras las declaraciones del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, que la semana aseguraba que "no es legítimo" poner "en riesgo" la seguridad y la vida de los deportistas. "Espero que nadie quiera manchar el nombre de las Rías Baixas", afirmó.

Las palabras de López no han evitado que se hayan organizado múltiples concentraciones a lo largo de todo el recorrido de la decimosexta etapa de La Vuelta, que partirá de Poio hasta Mos.

Animamos a todas as galegas e galegos a mobilizarse e a facer visíbel que Galiza está ao carón do pobo palestino e contra a xenocidio que estamos a presenciar en Gaza a mans do estado de Israel. Participa!#GalizaConPalestina pic.twitter.com/ZLvbTZmfNH — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) September 6, 2025

Será en el primer municipio donde se observe la primera manifestación. Será a las 12:15 horas en la rotonda de Ponte da Barca. A la misma hora, habrá manifestantes concentrados en la rotonda Manuel de Palacio de la ciudad de Pontevedra.

A la 13:00 horas, la manifestación se trasladará al Cruce de Pierres, en Arcade. Media hora más tarde comenzarán los preparativos en Alto da Grova, en Baiona, por donde pasará el pelotón sobre las 15:52 horas.

En Tui, los manifestantes se concentrarán a partir de las 14:15 horas en la rotonda de la calle Ourense, por donde pasarán los ciclistas sobre las 14:58 horas. La protesta final será en Mos a las 15:30 horas. El punto de encuentro de los manifestantes será el Parque Forestal de Zamáns, en Vigo.