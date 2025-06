La Diputación aprueba 300.000 euros de las ayudas a las cofradías de pescadores de Pontevedra

La Diputación de Pontevedra aprobó en Xunta de Goberno el reparto de las ayudas a las cofradías de pescadores, federaciones de cofradías y agrupaciones de mariscadoras, que ascienden a 300.000 euros para impulsar inversiones y afrontar gasto corriente. Son, 75.000 euros más que el año pasado.

El presidente provincial, Luis López, remarcó que "esta provincia es mar y son muchos los vecinos que viven de este medio natural. Así que demostramos con estas aportaciones, con hechos y no solo con palabras, que estamos donde debemos estar, al lado de los pescadores y de las mariscadoras, dando respuesta a sus demandas".

Estas ayudas provinciales destinarán 200.000 euros para que 22 agrupaciones de 18 ayuntamientos de la provincia puedan afrontar con recursos provinciales el gasto corriente. Las cuantías que recibirán las entidades oscilan entre los 2.900 y los 12.000 euros y servirán para afrontar gastos de personal, electricidad y combustible, o para adquirir semilla.

Además, esta línea provincial de ayudas también repartirá 100.000 euros para que 15 agrupaciones de 13 ayuntamientos afronten inversiones. En detalle, estas entidades recibirán entre 728 y 20.000 euros para adquirir vehículos, material informático y de oficina, motores o material de vigilancia.

Se beneficiarán de las ayudas las cofradías de pescadores La Anunciada de Baiona, San Martiño de Bueu, San Antonio de Cambados, San José y San Cipriano de Cangas, San Martín do Grove, Santa Tecla da Guarda, San Julián da Illa de Arousa, Santa María do Porto de Marín, San Martín de Moaña, San Gregorio de Raxó (Poio), San Telmo y San Andrés (Pontevedra), San Juan de Redondela, San Roque de Portonovo y Santa Rosalía (Sanxenxo), Virxe do Carme de Soutomaior, San Francisco de Vigo, Pedra da Oliveira de Vilaboa, Santiago Apóstol y Virxe do Rosario de Vilaxoán (Vilagarcía), y La Pastoriza de Vilanova de Arousa.