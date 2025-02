Marín homenajea a las víctimas del Pitanxo tres años después del naufragio

Esta mañana, Marín ha celebrado un homenaje a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo cuando se cumplen tres años del hundimiento. En total, 21 personas perdieron la vida a bordo de esta embarcación cuando estaba a 450 kilómetros de la costa de Terranova en Canadá.

CIAIM La Audiencia Nacional plantea ampliar seis meses más la instrucción del Pitanxo

El acto tuvo lugar junto a la placa instalada en recuerdo de los fallecidos para trasladarse posteriormente a la iglesia de Santa María do Porto, donde se celebró una misa solemne.

Esta misma semana se conoció la intención de la Audiencia Nacional de solicitar una nueva prórroga de la instrucción, ya ampliada el pasado mes de agosto. El motivo es la espera de un informe definitivo dependiente de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).

De esta manera, la investigación se prolongaría hasta principios de septiembre de este año, si las partes aceptan esta propuesta.

Las familias demandan por su parte la apertura del juicio oral para que "se arroje toda la verdad". Este sábado, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, intervino en el acto por consenso unánime de las familias y en agradecimiento al apoyo que prestó la institución.

A Marín también se desplazaron distintas autoridades para mostrar su apoyo a las familias. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien indicó que "a investigación está avanzando" y que mientras no se resuelve, "estamos para apoiar ás familias. Galicia é mariñeira e hai que loitar por estas vítimas e polas do barco Argos Georgia". A esto añadió el "compromiso que temos desde o Goberno coa xente do mar e con este sector, que é prioritario".

Por su parte, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, trasladó en su nombre y en el de la Xunta el apoyo de la sociedad gallega a las familias.

También acudió José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, quien expresó que espera "que neste ano remate o xuízo e non teñamos que agardar ao ano que vén para que se faga xustiza". Asimismo, reivindicó que el mar sea un "espazo de seguridade e respecto" para quienes trabajan en él, algo que forma parte de la identidad y modo de vida gallegos.

Por parte del BNG, se desplazó hasta Marín una delegación del partido. Ana Miranda, eurodiputada nacionalista, expresó su solidaridad con las familias y también que "queremos reclamar que a investigación non se demore máis" en relación a la "demora" del informe de la Ciaim.

En este sentido, reclamó un aumento de las inversiones y del personal de este organismo para tener "moita máis seguridade a bordo destas embarcacións para que as tripulacións teñan condicións dignas".