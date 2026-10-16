Heridos graves dos trabajadores tras ser atropellados por una máquina esparcidora de gravilla en Cualedro (Ourense)

Dos trabajadores han resultado heridos de gravedad al ser alcanzados por una máquina esparcidora de gravilla en la mañana de este viernes en el municipio ourensano de Cualedro.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 10:00 horas en A Xironsa, en esta localidad ourensana, y ambos fueron evacuados en sendos helicópteros medicalizados.

El alertante explicó al 112 que los dos habían sido atropellados por una máquina esparcidora de gravilla y presentaban lesiones importantes, por lo que urgían la asistencia sanitaria.

De este modo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia informaron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviaron a la zona sendos helicópteros en base a Santiago y Ourense.

Tras recibir los primeros cuidados, los trabajadores fueron trasladados por vía aérea al hospital de referencia.

En el operativo participaron, además, los agentes de la Guardia Civil y los Bomberos de Verín, aunque, a su llegada, los trabajadores estaban liberados y accesibles.