Piden recuperar la antigua cárcel de Ourense y declararla Lugar de Memoria y Bien de Interés Cultural

Tres colectivos memorialistas de Ourense han solicitado reuniones con el subdelegado del Gobierno y el delegado territorial de la Xunta para impulsar la recuperación de la antigua cárcel de la ciudad.

Amigos da República de Ourense, el Comité pola Memória Histórica do Val do Límia y el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova reclaman que se inicien los trámites para declarar el inmueble Lugar de Memoria y Bien de Interés Cultural (BIC).

La petición coincide con el proceso de consulta pública para declarar el Campo de Aragón como Lugar de Memoria. Las asociaciones critican que el expediente no mencione la cárcel de Ourense, por la que pasaron la mayoría de los presos fusilados en la explanada del cuartel de San Francisco, ni la Prisión Central de Celanova, dos espacios que consideran fundamentales para comprender la represión franquista en la provincia.

Los colectivos califican esta omisión de "error estratégico" y consideran que todavía puede corregirse. Por ello, instan a las administraciones a actuar para proteger y recuperar la antigua prisión, una tarea que consideran "urgente e irrenunciable", y animan a otras entidades memorialistas de la provincia a sumarse a la iniciativa.