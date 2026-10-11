Humo en un incendio del Parque Natural de Baixa Lima-Serra do Xurés, en 2024. Rosa Veiga - Europa Press

Extinguido un incendio forestal en el Parque Natural do Xurés, en Ourense

Un conato de incendio forestal registrado este sábado en el municipio ourensano de Calvos de Randín ha afectado a una superficie de 100 metros cuadrados dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego ya se encuentra extinguido, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

Las llamas se originaron a las 18:44 horas y quedaron completamente extinguidas a las 20:22 horas. En las labores de extinción participaron un agente forestal, una brigada y una motobomba.

Desde Medio Rural recuerdan que la ciudadanía puede alertar de cualquier incendio forestal a través del teléfono gratuito 085.

También está disponible la aplicación 'ALume', que permite consultar información sobre los fuegos activos en Galicia.