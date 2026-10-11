Extinguido un incendio forestal en el Parque Natural do Xurés, en Ourense
El fuego se declaró este sábado en Calvos de Randín y afectó a unos 100 metros cuadrados de superficie protegida
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Un conato de incendio forestal registrado este sábado en el municipio ourensano de Calvos de Randín ha afectado a una superficie de 100 metros cuadrados dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
El fuego ya se encuentra extinguido, según ha informado la Consellería do Medio Rural.
Las llamas se originaron a las 18:44 horas y quedaron completamente extinguidas a las 20:22 horas. En las labores de extinción participaron un agente forestal, una brigada y una motobomba.
Desde Medio Rural recuerdan que la ciudadanía puede alertar de cualquier incendio forestal a través del teléfono gratuito 085.
También está disponible la aplicación 'ALume', que permite consultar información sobre los fuegos activos en Galicia.