Muere un anciano al caer mientras podaba un árbol en Barbadás (Ourense)

Muere un hombre de avanzada edad al caer de un árbol cuando realizaba labores de poda con una motosierra en una finca situada en la calle da Hermida, en Betrances, en el municipio ourensano de Barbadás.

Según han informado fuentes del operativo a Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 12:30 horas de este lunes y los efectivos de emergencia tuvieron que excarcelar el cuerpo, que quedó atrapado entre el árbol y la pared de un gallinero tras caer desde una altura de unos dos metros.

Por su parte, el CIAE 112 Galicia ha explicado que en las labores participaron efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de Barbadás, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Policía Local.