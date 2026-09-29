Extinguido un incendio que afectó al Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, en Ourense

Un incendio afectó en las últimas horas al Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés. Allí las llamas arrasaron cuatro hectáreas de terreno, y la intervención de los medios de extinción evitó que la afectación fuese mucho mayor.

Según detalló el departamento autonómico y recogió Europa Press, el fuego, iniciado a las 21:00 horas del lunes en la parroquia de Requiás, quedó extinguido a las 04:47 horas de este martes.

Finalmente, las llamas afectaron a una superficie de cuatro hectáreas de monte raso. Para su extinción fueron movilizados dos agentes, cuatro brigadas y cuatro motobombas.

La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. A su vez, también está disponible para su descarga Alume, la app para avisar sobre fuegos forestales activos en Galicia.