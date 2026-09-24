Imagen de archivo de una persona trabajando en la contención de un incendio en Verín. EP

Incendios en Ourense: arden más de 140 hectáreas en Calvos de Randín y 1,5 en Vilariño de Conso

Dos incendios forestales se encuentran activos este jueves en la provincia de Ourense, según ha informado la Consellería do Medio Rural.

El primero, en Calvos de Randín, que ya ha arrasado 140 hectáreas, se inició hoy a las 13:36 horas en la parroquia de Randín.

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio como "medida preventiva" por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar.

En las tareas de extinción trabajan: nueve aviones, ocho helicópteros, cuatro motobombas, nueve brigadas, dos unidades técnicas de apoyo, una pala ocho agentes y un técnico.

El segundo se inició a las 14:39 horas en el municipio de Vilariño de Conso (Ourense), en San Lourenzo de Pentes, que calcina sobre 1,5 hectáreas.

En este caso, se encuentra estabilizado desde las 16:32 horas y en su extinción trabajan dos helicópteros y dos aviones, entre otros medios.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica informa de que envía medios a ambos incendios.

Cinco aviones y dos brigadas están destinados al de Calvos de Randín, mientras que un avión se destina al fuego de Vilariño de Conso. Destaca que está trabajando de forma coordinada con los servicios autonómicos.