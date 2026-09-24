Imagen de archivo de una persona trabajando en la contención de un incendio en Verín. EP

El incendio de Calvos de Randín (Ourense) alcanza las 250 hectáreas y mantiene en alerta a Baltar

El incendio forestal declarado este jueves en Calvos de Randín (Ourense) continúa sin control y ha alcanzado ya las 250 hectáreas quemadas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural.

El fuego mantiene además en alerta al municipio vecino de Baltar por su proximidad al núcleo de As Meaus, motivo por el que permanece activa la Situación 2.

El alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, explicó a Europa Press que el municipio se mantiene "vigilante", aunque a las 18:15 horas existía "cierta tranquilidad" por el elevado número de medios aéreos desplegados y por la dirección del viento.

Hasta ese momento no había sido necesario evacuar a ningún vecino, según confirmó también la Guardia Civil.

El fuego avanza por una zona de difícil acceso

Feijóo señaló que las llamas se están propagando por el monte y amenazan a varias aldeas en un entorno de "muy difícil acceso", aunque insistió en que "hay muchos medios" trabajando en la zona y que, por ahora, no aprecia "peligro inminente".

En el operativo colaboran también efectivos de Protección Civil y de la brigada municipal de Baltar.

Ocho helicópteros y nueve aviones

El incendio comenzó a las 13:36 horas de este jueves en la parroquia de Randín, en Calvos de Randín. En las labores de extinción trabajan, entre otros medios, ocho helicópteros y nueve aviones movilizados por la Xunta.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reforzado el dispositivo con cinco aviones y dos brigadas para este incendio, en coordinación con los servicios autonómicos.

Además, ha enviado otro avión al fuego forestal de Vilariño de Conso.