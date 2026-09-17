Evacuada una persona en O Riós (Ourense) tras ser atropellada por un tractor
Hasta el punto acudió el helicóptero de urgencias sanitarias con base en Ourense, a bordo del cual fue trasladado el herido
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Una persona ha tenido que ser evacuada tras ser atropellada por un tractor en el municipio de O Riós. Los hechos ocurrieron, concretamente, en una finca de la parroquia de Trasestrada.
Según informa el 112 Galicia, el accidente ocurrió unos minutos después de las 12:30 horas. Hasta el punto acudió el helicóptero de urgencias sanitarias con base en Ourense, a bordo del cual fue trasladado el herido.
Los gestores del 112 Galicia compartieron la información con el 061, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Riós, según recogió Europa Press.