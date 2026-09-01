Detenidos tres hombres en Ourense por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno

Nuevo caso de violencia de género en Galicia. La Policía Nacional detuvo a tres hombres e investiga a otro como presuntos autores de una agresión sexual grupal sucedida en un local de ocio nocturno de Ourense.

Los detenidos fueron puestos en mayo a disposición judicial de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense. Así, dos de ellos se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigados por su presunta participación en la agresión sexual.

Los hechos, según ha confirmado a Europa Press, sucedieron a finales de mayo en el local 'Top Secret', después de que una joven de 19 años relatase haber sufrido una merma de sus capacidades y sospechase que había sido víctima de sumisión química tras consumir una bebida.

La denunciante, según recoge un auto de la Audiencia Provincial de Ourense, había mantenido previamente relaciones sexuales consentidas con un hombre quien, según su relato, le habría invitado a una bebida alcohólica. Tras dejar la consumición en la barra y salir a fumar, la joven regresó, bebió del vaso y comenzó a sentirse mal unos cinco minutos después.

La denunciante declaró que, durante un breve intervalo de lucidez, vio a uno de los detenidos penetrándola vaginalmente por detrás y a otro detenido penetrándola bucalmente, mientras un tercer hombre, al que aseguró no conocer, intentaba también penetrarla.

Según su testimonio, trató de defenderse y sufrió lesiones en los nudillos, además de referir mordeduras en la espalda y que fue agarrada por el cuello para inmovilizarla. Asimismo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, han explicado que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación de un presunto cuarto implicado, todavía sin localizar.