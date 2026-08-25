Muere un motorista en pleno centro de Verín (Ourense) tras colisionar con un vehículo

Un motorista ha fallecido este martes tras verse involucrado en una colisión contra un turismo. Los hechos ocurrieron en el propio centro de Verín, en la avenida de Castilla.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11:15 horas de este martes y fueron varios los particulares que dieron la voz de alarma. Así, explicaron que el motorista había quedado debajo del turismo y podía estar atrapado.

La central de emergencias movilizó a los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Verín y a la Guardia Civil de Tráfico, tal y como recogió Europa Press.

Una vez en el punto, los servicios de emergencias confirmaron que la víctima no estaba atrapada, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.