Un municipio de Ourense registró la segunda máxima temperatura de España este martes

Un total de 47 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron este martes temperaturas superiores a los 40ºC. La máxima de la jornada se alcanzó en Andújar (Jaén), con 43ºC, seguida de Ribadavia (Ourense), donde se llegó a los 42,9ºC.

Como ha informado este miércoles el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, los observatorios que superaron los 40ºC se repartieron por el interior de Galicia, Valles de Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Valencia.

Los valores más altos se registraron en Andújar, Ribadavia, Montoro (Córdoba) y Ourense ciudad, donde los termómetros alcanzaron los 42,1ºC.

Respecto a las mínimas, los registros más altos han disminuido ligeramente sobre días anteriores. Sin embargo, se han repetido las noches tropicales en gran parte del litoral mediterráneo y puntos aislados del interior, así como las noches tórridas en puntos del litoral, como informa Europa Press.

Durante esta jornada hubo algunas precipitaciones en forma de chubascos poco relevantes, con un máximo de 5,8 l/m2 en Morella (Castellón) caídos en una hora. Asimismo, se registraron lluvias débiles en puntos de la costa cantábrica como los 0,5 l/m2 en Estaca de Bares (A Coruña).