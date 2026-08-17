Valdeorras (Ourense), única zona de Galicia en la alerta roja por calor este martes

Las altas temperaturas continuarán este martes en Galicia y la alerta roja quedará restringida a la comarca de Valdeorras (Ourense), donde los termómetros podrán superar los 42 grados, según MeteoGalicia.

Además, según ha informado la Xunta en un comunicado remitido a Europa Press, estarán en nivel naranja las zonas del Miño en Ourense, la montaña de Ourense, el interior de Pontevedra y las Rías Baixas o litoral de Pontevedra. Por su parte, el nivel amarillo se activará en el suroeste de A Coruña y en la zona del Miño en Pontevedra.

Así, según la información recogida por MeteoGalicia, los avisos comenzarán a las 15:00 horas y se extenderán hasta las 21:00 horas de la misma jornada.

Recomendaciones

Ante esta situación, en lo referente al deporte federado, la Secretaría Xeral para o Deporte, recomienda no practicarlo en la zona en alerta roja entre las 13.00 y 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.

Asimismo, tanto en el caso de alerta roja como naranja, recomienda a la organización de las pruebas que adapte los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.

Por su parte, la Consellería de Sanidade ha recordado que los principales grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo los menores de un año, así como personas que padezcan determinadas patologías o tomen determinados fármacos.

También son grupos de riesgo los mayores que viven solos, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas, o aquellas que pasan varias horas en exteriores.

Frente a este episodio de calor, Sanidade aconseja beber más líquidos sin esperar a tener sed, evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas, aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas, evitar comidas copiosas, comer menos cantidad y más veces al día, así como mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Asimismo, aconseja a los ciudadanos que usen ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, además de calzado fresco, cómodo y que transpire.

En el caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.