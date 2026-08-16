Un incendio en un autobús con pasajeros se propaga al monte en Ourense y obliga a cortar la AG-53

El incendio de un autobús con pasajeros originado esta tarde en la AG-53, a su paso por San Cristovo de Cea (Ourense), se ha propagado hacia el monte, aunque ya está estabilizado. Además, la carretera permanece cortada por el momento entre los kilómetros 65 y 73, según la DGT.

Los hechos se produjeron pasadas las 17:45 horas en el kilómetro 70 de esta carretera, ubicado en la parroquia de Lamas. Entonces, ardió la parte trasera de este vehículo de transporte de viajeros, pese a que ninguno resultó herido, en base a la información recogida por Europa Press.

No obstante, la central de emergencias ha confirmado que el fuego se propagó al monte. Por su parte, la Consellería de Medio Rural registró un incendio forestal en la misma parroquia a las 17:51 horas y que dio por estabilizado poco tiempo después, a las 18:30 horas.

El incidente ha movilizado a un amplio operativo de emergencias, conformado por los Bomberos de O Carballiño, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, que es responsable del corte de tráfico en sentido Ourense. Además, la Xunta ha desplazado para la extinción del incendio forestal a tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos técnicos, dos helicópteros y dos aviones.