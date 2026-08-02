Sin plazas en la Estación de Manzaneda (Ourense) por el eclipse de sol: Se vivirá a 1.700 metros de altitud

No hay plazas de alojamiento disponibles en la Estación de Montaña de Manzaneda con motivo del programa especial que se ha organizado por el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Desde la Xunta ratifican el "enorme interés" que ha despertado este acontecimiento astronómico y que ha convertido la estación ourensana en destino de referencia.

Así, durante los últimos meses, visitantes procedentes de diferentes puntos de España han elegido Manzaneda para vivir "una experiencia irrepetible" desde la alta montaña gallega, atraídos por las condiciones que ofrece la estación para la observación del cielo. Y es que está situada a más de 1.700 metros de altitud en un entorno con una contaminación lumínica prácticamente inexistente. Por lo anterior, Manzaneda reúne unas condiciones excepcionales para contemplar tanto el eclipse solar como las Perseidas, la tradicional lluvia de estrellas del mes de agosto.

El programa preparado por la estación permitirá a los asistentes disfrutar de la observación del eclipse desde la parte alta de la estación, a la que se accederá mediante el telesilla turístico. La experiencia se completará con una programación de actividades pensada para todas las edades.

Turismo astronómico

Este evento supone un paso más en la apuesta conjunta por el turismo astronómico que impulsan la Estación de Montaña de Manzaneda y los ayuntamientos de A Pobra de Trives y Manzaneda. Un proyecto que muy pronto alcanzará un nuevo hito con la futura certificación del destino Starlight "Cielos de Trives y Manzaneda", una iniciativa que situará este territorio entre los grandes destinos de observación del cielo de España y reforzará su posicionamiento como referente del turismo de naturaleza durante todo el año.

El próximo 12 de agosto será, además, una fecha cargada de simbolismo para la Estación de Montaña de Manzaneda. Ese mismo día se cumplirá un año del devastador incendio que afectó gravemente a la estación y a buena parte de su entorno, marcando uno de los episodios más difíciles de su historia reciente.