La operación salida se tradujo en importantes retenciones en el acceso a Galicia por la A-52

Agosto es sinónimo de descanso y de vacaciones para una gran mayoría de ciudadanos de este país. Muchos eligen Galicia como destino o vuelven a la comunidad gallega procedentes de sus puntos de trabajo para visitar unos días a la familia.

En el día de ayer se produjeron gran parte de los 5,6 millones de desplazamientos previstos para este mes estival. También los que tenían como destino Galicia, en donde hubo algunas retenciones que, al filo de la media tarde, fueron notables.

El amplio flujo de vehículos coincidió en el tiempo con la presencia de obras en la carretera A-52. Algunos de los conductores cuentan a este medio que, debido a la existencia de varios puntos con intervenciones en el firme y al hecho de que se habilitara un solo carril para circular en algunos tramos, se ocasionaron varias retenciones. Éstas se concentraron, especialmente, en la entrada a Galicia por A Mezquita y también en A Caniza.

Con todo, los tiempos de retraso no superaron en la mayoría de los casos la media hora, según las mismas fuentes.