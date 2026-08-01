Grave una menor tras un accidente en la carrera de Carrilanas de Muíños (Ourense)

Una menor ha sufrido "lesiones importantes" tras verse involucrada en un accidente ocurrido durante una carrera de carrilanas en Muíños, en Ourense, en donde otras cuatro personas también resultaron heridas. Todas estas personas fueron trasladadas al hospital por distintas dotaciones del 061.

Según la información proporcionada por el 112 Galicia y recogida por Europa Press, el accidente se produjo al salirse del circuito uno de los vehículos participantes. La carrilana terminó golpeando a varias personas del público que estaban presenciando el evento desde la Praza do Concello durante la mañana de este sábado, 1 de agosto.

La central de emergencias movilizó un operativo conformado por el 061, agentes de la Guardia Civil y miembros del GES de Muíños. Finalmente, las cinco personas heridas fueron evacuadas al hospital, utilizando un helicóptero medicalizado para el traslado de la menor.