Galicia, ante su tercera fusión de municipios: Cuatro ediles del PSOE de Carballeda rechazan unirse a Ribadavia

La medida propuesta conjuntamente por los regidores de Carballeda de Avia y Ribadavia -Luis Milia, y César Fernández, respectivamente- no ha convencido a los cuatro concejales que integran el Ayuntamiento de Carballeda de Avia, en Ourense, de fusionar este municipio con el de Ribadavia.

Según han trasladado en un comunicado los ediles Noemí Alonso, Daniel González, Javier Rodríguez y Jesús Alonso, el futuro de este ayuntamiento ourensano "debe asumirse con responsabilidad, con la máxima información posible y escuchando a toda la vecindad". Los cuatro ediles socialistas han insistido en la necesidad de escuchar a todos los interesados, especialmente, los vecinos: "Las decisiones que marcarán a nuestro municipio durante generaciones deben construirse desde el consenso, la transparencia y el interés general", han añadido.

Por su parte, los dos alcaldes Milia, del PSdeG, y Fernández, del PP, iniciaron un estudio de fusión con el objetivo final de aumentar recursos y capacidad económica en los ayuntamientos, reflejando dicha subida en un aumento de la población.

No obstante, los cuatro concejales socialistas piden estudiar otras alternativas antes de renunciar, han dicho, "a una institución que forma parte de la historia, la identidad y el futuro" del municipio. Por lo anterior, se han comprometido a "seguir trabajando por un ayuntamiento viable, con servicios públicos de calidad y abierto a la colaboración con otras administraciones".

"Desde el primer momento manifestamos nuestra discrepancia con esta propuesta de fusión, por considerar que no representa la mejor solución para afrontar los retos de futuro de nuestro ayuntamiento. Por coherencia con esa posición, mantenemos nuestro rechazo a este proyecto de fusión y no apoyaremos su aprobación", han subrayado, teniendo en cuenta que dicha unión debe ser inicialmente aprobada en pleno local.

César Fernández acusa a los ediles de precipitarse

El alcalde del municipio ourensano de Ribadavia, César Fernández (PP), ha calificado de "un poco precipitado" el rechazo de los cuatro ediles socialistas que conforman el grupo de gobierno local en Carballeda de Avia a la posible fusión entre ambos ayuntamientos, también avalada por el acalde de este municipio, Luis Milia (PSdeG). "Posicionarse en contra de algo sobre lo que ni siquiera tienes la información para hacer realmente un análisis serio y profundo sobre la viabilidad o no de esa opción me parece un poco precipitado", ha trasladado el regidor popular, consultado por Europa Press este martes, tras la firma de un convenio entre Diputación, Xunta y consistorio para la mejora de plazas de abastos de la provincia.

Fernández ha insistido, no obstante, en que "todo lo que sea trabajar para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de futuro de nuestros vecinos y de todo nuestro entorno siempre va a contar con nuestra posición clara a favor y con nuestro liderazgo", ha señalado Fernández, recalcando que el resto del grupo de gobierno local está "a favor de explorar" esta posibilidad.

"Unir esfuerzos entre dos ayuntamientos o más, en una comarca que tiene un problema demográfico importante en los últimos años y que tiene que buscar soluciones y viabilidad para su futuro, creemos que es positivo y entendemos que, desde Ribadavia, como cabecera de comarca, se deben liderar procesos para explorar fórmulas y dar viabilidad al futuro de nuestro territorio", ha añadido el alcalde popular, recalcando que también el regidor socialista de Carballeda de Avia "manifestó la disponibilidad" a estudiar dicha vía.