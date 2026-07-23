Tiembla la tierra en Ourense por séptima vez en lo que va de julio

Ourense ha registrado un nuevo terremoto en la madrugada de este jueves. Se trata del séptimo movimiento de tierra en la provincia de este mes de julio y, en esta ocasión, se ha producido en la parroquia ourensana de Rairo con una magnitud de 2,7.

Según datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se registró sobre las 01:16 horas de este jueves con una profundidad de 11 kilómetros.

Según informó el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), a través de una publicación en la red social Instagram, el terremoto sacudió el área metropolitana de Ourense, "aparentemente sin incidencias".

Otros dos el mismo día

Se trata del séptimo terremoto detectado en la provincia. Se registraron otros dos durante la madrugada de este jueves. Uno de ellos, en el municipio de Padrenda de magnitud 1,6; y el segundo en la aldea ourensana de Os Coiñas con la misma magnitud.

También el municipio de A Veiga registró un terremoto durante la madrugada de este pasado miércoles de magnitud 2, así como el municipio de Lobeira el pasado 7 de julio (magnitud 2,2), el de Beade el pasado 5 de julio (magnitud 2,3) y el de Chandrexa de Queixa el pasado 4 de julio (magnitud 1,7).