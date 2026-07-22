Ourense busca médicos de urgencias: Se cubrirán 25 plazas de forma estable

Reunión para tratar la cobertura de plazas de médico de urgencias en Ourense. Xunta de Galicia

Sanidade convocará, por concurso de méritos, un total de 25 plazas vacantes para médico de urgencias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. El objetivo es cubrirlas de manera estable y así lo anunció esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

En el encuentro también estuvieron presentes el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, el director de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva, y el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, Santiago Camba.

En la reunión se puso de manifiesto que el sistema de concurso de méritos permitirá cubrir, con la mayor celeridad posible, "a necesidade de persoal que ten actualmente este servizo".

Lo anterior será posible gracias al impulso, por parte de la Xunta, de la reforma de Ley de medidas extraordinarias dirigidas al aprovisionamiento de puestos de difícil cobertura.

Actualmente, la falta de personal se está cubriendo con contratos de interinidad por acumulación de tareas y también con un programa especial por el que facultativos de otras áreas prestan apoyo y cubren la unidad.