Incendios forestales en Galicia: activo un fuego en Boborás (Ourense)
Medio Rural todavía no cuenta con estimación de superficie quemada
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Un incendio forestal se encuentra activo este jueves, 16 de julio, en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás.
Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego se declaró a las 12:40 horas de este jueves. Trabajan en las tareas de extinción: cuatro aviones, tres helicópteros, cuatro motobombas, tres agentes, seis brigadas, una pala y un técnico.
El incendio se sitúa entre los lugares de Prado y Ventosa, en Boborás. Medio Rural todavía no cuenta con estimación de superficie quemada.