Imagen del incendio de Gondomar (Pontevedra).

Imagen del incendio de Gondomar (Pontevedra). Paco Ferreira

Provincia de Ourense

Incendios forestales en Galicia: activo un fuego en Boborás (Ourense)

Medio Rural todavía no cuenta con estimación de superficie quemada

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Un incendio forestal se encuentra activo este jueves, 16 de julio, en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás.

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026.

Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego se declaró a las 12:40 horas de este jueves. Trabajan en las tareas de extinción: cuatro aviones, tres helicópteros, cuatro motobombas, tres agentes, seis brigadas, una pala y un técnico.

El incendio se sitúa entre los lugares de Prado y Ventosa, en Boborás. Medio Rural todavía no cuenta con estimación de superficie quemada.