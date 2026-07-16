Incendios forestales en Galicia: activo un fuego en Boborás (Ourense)

Un incendio forestal se encuentra activo este jueves, 16 de julio, en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás.

Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el fuego se declaró a las 12:40 horas de este jueves. Trabajan en las tareas de extinción: cuatro aviones, tres helicópteros, cuatro motobombas, tres agentes, seis brigadas, una pala y un técnico.

El incendio se sitúa entre los lugares de Prado y Ventosa, en Boborás. Medio Rural todavía no cuenta con estimación de superficie quemada.