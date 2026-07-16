El incendio en Boborás (Ourense) ha arrasado 13 hectáreas y afecta al castro de Xurenzás

Un incendio forestal permanece activo este jueves en la parroquia de Xurenzás, en el municipio ourensano de Boborás, después de calcinar unas 13 hectáreas y afectar al castro de la zona.

El fuego comenzó alrededor de las 12:40 horas entre los núcleos de Prado y Ventosa y ha provocado una gran columna de humo visible desde distintos puntos del entorno.

En las labores de extinción participan, de forma acumulada, cuatro aviones, siete helicópteros, nueve motobombas y once brigadas, según la Consellería do Medio Rural.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reforzado el operativo autonómico con un avión anfibio, dos helicópteros bombarderos y una brigada. Las llamas se mantienen en una zona de monte, alejadas de las viviendas, y su evolución era favorable durante la tarde.

Los efectivos investigan si el incendio pudo estar relacionado con los trabajos de desbroce realizados por un tractor.

Incendio en Crecente

Por otra parte, el incendio declarado en Rebordechán, en el municipio pontevedrés de Crecente, quedó controlado a las 11:25 horas de este jueves tras quemar unas once hectáreas.

La proximidad de las llamas obligó a interrumpir el miércoles la circulación ferroviaria entre Frieira y Filgueira y afectó a la conexión entre Vigo y Ourense.

Adif confirmó que el tráfico ferroviario fue restablecido este jueves. Durante la suspensión, iniciada a las 18:20 horas del miércoles, se activó un servicio alternativo de transporte por carretera para garantizar el desplazamiento de los viajeros.