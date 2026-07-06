Riesgo extremo de incendio en la provincia de Ourense por el intenso calor

Un incendio en el municipio de O Barco de Valdeorras. Cedida por Nerea Fernández

Riesgo extremo de incendios en gran parte de la provincia de Ourense para este lunes, según el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) que publica la Consellería do Medio Rural.

Un día en el que también hay alerta por el calor, con temperaturas que se prevé que alcancen los 40 grados.

Los municipios en riesgo extremo son: A Bola, A Merca, A Mezquita, A Veiga, Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Barbadás, Calvos de Randín, Celanova, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Laza, Lobeira, Lobios, Maceda, Montederramo, Monterrei, Muíños, O Bolo, Oímbra, Os Blancos, Ourense, Porqueira, Rairiz de Veiga, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo. El resto de la provincia está en riesgo muy alto.

En Pontevedra están en riesgo extremo Crecente, Arbo y Salceda de Caselas, mientras que en Lugo se encuentran en esta situación los municipios de Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.

El índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) se basa en el sistema canadiense ('Fire Weather Index'), un índice que ofrece una aproximación a la intensidad de fuego que puede producir un incendio. Cuanto mayor sea el índice, mayor intensidad y, por tanto, más difícil de extinguir.