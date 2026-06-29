Un hombre resulta herido de gravedad tras volcar con su tractor en Lobios (Ourense)
Según informa el 112 Galicia, presenta varios traumatismos y fracturas
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Un hombre ha tenido que ser evacuado en ambulancia tras resultar herido grave al volcar su tractor en el municipio ourensano de Lobios. Según informa el 112 Galicia, presenta varios traumatismos y fracturas.
El suceso se produjo cerca de las 10:00 horas de este lunes en el lugar de Os Torneiros, en Lobios. El vehículo agrícola que conducía el hombre volcó y este quedó atrapado debajo.
Por ello, desde el 112 se solicitó la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los miembros del GES de Lobios. No obstante, a la llegada del equipo de rescate, la víctima ya había sido liberada.
Tras recibir las primeras atenciones, el herido, que presentaba varios traumatismos y fracturas, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Ourense.