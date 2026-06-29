Un hombre resulta herido de gravedad tras volcar con su tractor en Lobios (Ourense)

Un hombre ha tenido que ser evacuado en ambulancia tras resultar herido grave al volcar su tractor en el municipio ourensano de Lobios. Según informa el 112 Galicia, presenta varios traumatismos y fracturas.

El suceso se produjo cerca de las 10:00 horas de este lunes en el lugar de Os Torneiros, en Lobios. El vehículo agrícola que conducía el hombre volcó y este quedó atrapado debajo.

Por ello, desde el 112 se solicitó la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los miembros del GES de Lobios. No obstante, a la llegada del equipo de rescate, la víctima ya había sido liberada.

Tras recibir las primeras atenciones, el herido, que presentaba varios traumatismos y fracturas, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Ourense.