Un hombre se precipita desde un segundo piso en Allariz (Ourense) tras amenazar con hacer explotar un edificio

Un vehículo de la Guardia Civil en una foto de archivo. Alberto Ruiz – Europa Press

Un hombre de 38 años se ha precipitado desde un edificio en la Calle Portovello, en el municipio ourensano de Allariz, después de amenazar con explosionar todo el inmueble utilizando dos bombonas de butano.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, los hechos sucedieron este pasado miércoles sobre las 14:50 horas, cuando el 112 recibió el aviso de una mujer que temía por su vida e integridad física.

Así, los agentes se desplazaron al lugar de los hechos, en donde se toparon con la mujer en el portal, que les explicó que su pareja se había puesto agresivo verbal y físicamente. El hombre cuenta ya con denuncias previas por violencia de género.

En esta línea, cuando los agentes acudieron a la zona, el hombre alertó de que tenía dos bombonas de butano y que iba a hacer explosionar el edificio, procediendo entonces la Guardia Civil a desalojar el inmueble.

Tal y como ha informado la Comandancia, el hombre acabó tirándose por una ventana desde el segundo piso en la parte trasera del edificio -desde unos nueve metros de altura- y fue finalmente trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado crítico.