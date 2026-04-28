Un camión pierde cientos de botellines de Estrella Galicia en San Cibrao (Ourense)

Parte de la carga perdida por el camión en San Cibrao. Bomberos de Ourense

Cientos de botellines de Estrella Galicia han quedado desperdigados por la carretera OU-320, a su paso por el Concello de San Cibrao das Viñas, algo que ha provocado retenciones en la vía durante la mañana de este martes. Un camión perdió parte de su carga y, entre ella, había cerveza, agua y también Coca-Cola.

Según informaron los Bomberos de la Diputación de Ourense, el suceso tuvo lugar en la rotonda de Reboredo, adonde fueron requeridos para limpiar la zona. Los botellines de cristal ocupaban un carril, lo que dificultaba la circulación.

Dado que el camión no llegó a chocar con ningún otro vehículo, no se registraron heridos, como tampoco daños materiales importantes.