Apuñalan a un abogado que debía intervenir en el juicio contra el narco gallego 'Matador'

Giro de los acontecimientos en el juicio contra el narcotraficante ourensano 'Matador', Carlos García Morales. La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un abogado que tenía que intervenir este miércoles en el juicio contra varios detenidos, entre los que se encuentra García Morales, por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero (Asturias).

Según ha confirmado a Europa Press el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, el abogado apuñalado era Fausto Suárez, el defensor de la única acusada de la causa. Tras conocer lo ocurrido, el tribunal suspendió el juicio respecto a la mujer defendida por la víctima, y continuó respecto a los demás acusados.

El abogado fue víctima de un apuñalamiento en su despacho, ubicado en la Avenida Colón 19 de Oviedo esta mañana. Según ha informado la Policía Nacional, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir asistencia médica tras el suceso.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia. La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta a la espera de encontrar a la persona responsable del suceso.