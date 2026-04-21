Encuentran con vida a una nonagenaria que había desaparecido en San Amaro (Ourense)

Final feliz en la localidad de San Amaro, en Ourense, para una nonagenaria que faltaba de su casa desde este pasado lunes. Finalmente fue encontrada en las últimas horas en buen estado, según confirmó la Guardia Civil.

La familia había denunciado su desaparición el lunes, debido a que la mujer no había vuelto a casa por la tarde. Lo anterior motivó la puesta en marcha de un operativo de búsqueda, que ya se habría desactivado.

La denuncia se constató en la medianoche de este lunes. Con todo, la mujer está ya a salvo.