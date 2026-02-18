La suerte sonríe a O Carballiño (Ourense): El 'Super 11' deja un premio de 50.000 euros

El 'Super 11' de la Once ha dejado un premio de 50.000 euros, en un boleto premiado en la categoría de 10 de 11, en el quinto sorteo de este pasado martes en O Porriño. La vendedora encargada de repartir la suerte ha sido María Esther González Álvarez, desde su quiosco situado en el número 19 del Paseo Rosalía de Castro.

'Super 11' es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. 'Super 11' celebra cinco sorteos todos los días de lunes a domingo.