El TACGal despeja el contrato de basuras de Ourense al rechazar el recurso de FCC

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha desestimado el recurso presentado por FCC en la licitación del servicio de recogida de basuras de Ourense, un procedimiento que permanecía paralizado a la espera de esta resolución.

Según ha comunicado el Concello, el fallo deja sin efecto la medida cautelar de suspensión, lo que permite reactivar la tramitación de un contrato con vigencia de 10 años y un presupuesto total de 147 millones de euros más IVA. La apertura de las ofertas económicas de las cuatro empresas y UTE presentadas se celebró el 12 de enero.

Fuentes municipales señalan que la propuesta con mejor puntuación fue la de la UTE SA de Obras y Servicios, COPASA–Setec Building SLU, con un importe anual cercano a 14 millones de euros más IVA, lo que supone una baja del 6,5%. Así, sostiene que, tras la resolución del TACGal, el proceso entra en su "recta final" hacia la adjudicación definitiva.

Desde FCC Medio Ambiente indican que fue excluida por no presentar correctamente toda la documentación exigida y, aunque recurrió alegando un "error subsanable", el Tribunal concluye que no pueden obviarse las reglas de apertura de ofertas ni la configuración básica del procedimiento, y advierte de que la pretensión de aportar documentación fuera de plazo lo haría al margen de la normativa y en perjuicio del resto de licitadores.