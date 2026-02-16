Martiño Ramos, el profesor que violó a una alumna en Ourense, pierde su plaza de funcionario docente

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas. El Español.

A la espera de su extradición desde Cuba, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mueve ficha y ha declarado la pérdida de las condiciones de funcionariado de carrera del Cuerpo de Maestros de Martiño Ramos Soto. El exmilitante de En Marea fue condenado a 13 años de cárcel por la violación de una alumna.

Según informa Europa Press, la resolución se ha dictado a propuesta de la Consellería de Educación y a tenor de la sentencia judicial, declarada firme el 3 de julio de 2025, que instaba a su inhabilitación absoluta para ejercer la docencia durante un periodo de 12 años.

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16. Había contactado con ella por redes sociales y se había aprovechado de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas". En una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España.

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y, en noviembre, EL ESPAÑOL adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. Las autoridades cubanas procedieron a su detención y, desde entonces, se está a la espera de su extradición, todavía en tramitación.