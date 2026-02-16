Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas.

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas. El Español.

Provincia de Ourense

Martiño Ramos, el profesor que violó a una alumna en Ourense, pierde su plaza de funcionario docente

Las autoridades están todavía a la espera de su extradición desde Cuba, donde fue detenido en noviembre

Podría interesarte: Localizan en Cuba al profesor ourensano condenado por violar a su alumna menor de edad

Publicada

A la espera de su extradición desde Cuba, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes mueve ficha y ha declarado la pérdida de las condiciones de funcionariado de carrera del Cuerpo de Maestros de Martiño Ramos Soto. El exmilitante de En Marea fue condenado a 13 años de cárcel por la violación de una alumna.

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas.

Según informa Europa Press, la resolución se ha dictado a propuesta de la Consellería de Educación y a tenor de la sentencia judicial, declarada firme el 3 de julio de 2025, que instaba a su inhabilitación absoluta para ejercer la docencia durante un periodo de 12 años.

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16. Había contactado con ella por redes sociales y se había aprovechado de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas". En una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España.

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y, en noviembre, EL ESPAÑOL adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. Las autoridades cubanas procedieron a su detención y, desde entonces, se está a la espera de su extradición, todavía en tramitación.