Detenido un hombre en Ourense acusado de robar en el interior de cuatro vehículos

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a un hombre como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y uno de estafa por realizar compras con una tarjeta bancaria sustraída.

Según informa el cuerpo policial, los hechos se produjeron en el mes de enero con un modus operandi similar; accedía a los vehículos aparcados en el barrio de 'O Vinteún' rompiendo el cristal de una ventanilla con alcantarillas situadas en la vía pública. Una vez en el interior, sustraía diferentes objetos.

Entre ellos, se encontraba una tarjeta bancaria con la que el detenido realizó varias compras fraudulentas.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.