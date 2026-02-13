Medio Ambiente, tras el fallo de As Conchas (Ourense): "No existe la coordinación que nos gustaría"

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha recordado este viernes que Galicia tiene repartidas las competencias en gestión de aguas entre la Xunta y las Confederaciones Hidrográficas, y ha explicado que, "aunque debería de haber una coordinación, no existe" la que le "gustaría" al Gobierno gallego en la materia, por lo que ha apostado porque Galicia asuma "todas las competencias" de ríos y embalses en su territorio.

Así lo ha dicho, en declaraciones a Europa Press, tras ser preguntada por el fallo del Tribunal Supremo que rechaza los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a Xunta y CHMS por "inactividad" ante la degradación ambiental del embalse de As Conchas, en Ourense.

En concreto, la conselleira ha apuntado que el Supremo "no entró en el fondo de la cuestión", sino que se limitó a argumentar que "no tenía cabida ese recurso de casación", y ha recordado que cada administración "tiene sus competencias y tiene que desarrollarlas".

La Xunta, ha subrayado Ángeles Vázquez, tiene competencias en ámbitos "como puede ser el sanitario, en el que cuando se detecta que en una zona existen niveles por encima de los parámetros preestablecidos" se suspende el baño o el consumo humano.

"A partir de ahí, hay que seguir profundizando, ver cuando hay contaminaciones de donde proceden, pero sabéis que Galicia tiene las competencias repartidas", ha recordado Vázquez, apelando a las funciones de las Confederaciones Hidrográficas presentes en territorio gallego.

En este panorama, "aunque debería de existir una coordinación, y así lo pedimos, no existe la que a nosotros nos gustaría", ha añadido la conselleira, que se ha mostrado "convencida" de que "más pronto que tarde nos sentaremos todos en una mesa" para que la Xunta asuma "todas las competencias en todo el territorio gallego, en lo que se refiere tanto a los ríos como a los embalses".