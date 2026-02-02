Una salida de vía en Castrelo do Val (Ourense) deja cuatro heridos, dos de ellos menores

Cuatro personas, dos de ellas menores, resultaron heridas tras salirse de la vía con el vehículo en el que viajaban y chocar contra un muro en Castrelo do Val (Ourense), en la tarde de este pasado domingo.

Según informa el 112 Galicia, fue un particular el que dio la voz de alarma pasadas las 19:30 horas, indicando que un coche se había salido de la vía en la OU-114, a la altura de Gondulfes, y había impactado contra el muro de una casa. Además, señaló que los ocupantes estaban accesibles, pero necesitaban asistencia sanitaria.

Se dio aviso al 061, a los Bomberos de Verín, al GES de Laza y a la Guardia Civil de Tráfico. Los bomberos confirmaron que se trataba de una familia formada por padre, madre y dos hijos menores.

Todos fueron trasladados por Urgencias Sanitarias para ser atendidos por personal médico.