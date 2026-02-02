Habilitado un carril en la N-525 en Trasmirás (Ourense) tras el corte por protestas de ganaderos y agricultores
El corte comenzó a las 20:00 horas de este lunes, entre el kilómetro 193 y el 195, en sentido Zamora
Podría interesarte: Mos (Pontevedra) decreta tres días de luto oficial por el primer feminicidio del año en Galicia
El sector primario gallego continúa en pie de guerra. La Guardia Civil ha habilitado un carril de la N-525 a su paso por Zos, en Trasmirás (Ourense), después de que ganaderos y agricultores cortasen totalmente la vía.
Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press, el corte comenzó a las 20:00 horas de este lunes, entre el kilómetro 193 y el 195, en sentido Zamora.
Con todo, la Guardia Civil ha habilitado un carril para el paso de vehículos, pero se siguen registrando retenciones ya que continúan las manifestaciones.