Habilitado un carril en la N-525 en Trasmirás (Ourense) tras el corte por protestas de ganaderos y agricultores

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

El sector primario gallego continúa en pie de guerra. La Guardia Civil ha habilitado un carril de la N-525 a su paso por Zos, en Trasmirás (Ourense), después de que ganaderos y agricultores cortasen totalmente la vía.

Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por Europa Press, el corte comenzó a las 20:00 horas de este lunes, entre el kilómetro 193 y el 195, en sentido Zamora.

Con todo, la Guardia Civil ha habilitado un carril para el paso de vehículos, pero se siguen registrando retenciones ya que continúan las manifestaciones.