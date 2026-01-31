Muere Francisco García, alcalde de Allariz (Ourense) durante 18 años y referente del BNG

Archivo - Anxo Quintana, exvicepresidente de la Xunta, se dejó fotografiar en la campaña de 2011 con Francisco García. En la foto, en la izquierda, Alfredo Suárez Canal, exconselleiro de Medio Rural en el bipartito EUROPA PRESS - Archivo

Francisco García, el que fuera alcalde de Allariz (Ourense), uno de los bastiones del BNG en Galicia durante 18 años --entre 2000 y 2018--, ha fallecido.

La propia líder del BNG, Ana Pontón, ha transmitido su pésame en redes sociales, al igual que otros compañeros y compañeras de militancia nacionalista de García, como la diputada y vicepresidenta segunda en el Parlamento, Montse Prado.

"Duele profundamente la muerte de Francisco García. Marcha un ejemplo de compromiso con Galicia, de generosidad y de humanidad. Es una de las personas que más admité y de las que más aprendí en el BNG, siempre con su sonrisa y optimismo", apunta Pontón de quien, en su día, sucedió a Anxo Quintana, luego vicepresidente de la Xunta durante la etapa del bipartito dirigido por Emilio Pérez Touriño, en la Alcaldía de Allariz.

Pontón ha enfatizado, precisamente, que "su huella será imborrable" y "puede verse en su amado Allariz". "Todo mi cariño y apoyo a la familia, amistades y a todas las personas que hoy lo lloramos. Siempre en la memoria y en el corazón", ha zanjado.

Prado lamenta que la "peor de las noticias" llega desde Allariz, con el fallecimiento de Francisco García. "No tengo palabras para describir la tristura inmensa por la pérdida de un compañero leal y comprometido con Galicia y con los suyos fue un orgullo compartir militancia en el Bloque y en la UPG", expresa en su perfil en la red social 'X'.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.