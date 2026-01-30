El pleno de la Diputación de Ourense aprueba dos mociones en apoyo al sector agroganadero

La Diputación de Ourense ha aprobado durante la sesión ordinaria del pleno celebrado este viernes dos mociones en apoyo a las demandas del sector agroganadero, que mantiene sus protestas en la provincia desde hace más de un mes, en una jornada en la que ganaderos y agricultores permanecen concentrados en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia.

Ambas mociones, presentadas por PP y BNG, han sido aprobadas por unanimidad en casi todos sus puntos, dando lugar a un acuerdo conjunto que ha contado, además, con varias enmiendas de adición del PSdeG, encaminadas principalmente a "reforzar la producción de proximidad" en la provincia.

Entre las propuestas socialistas se encuentran la puesta en marcha de campañas de promoción del consumo de productos kilómetro 0 e instar a la Xunta a establecer un "sistema de compra pública prioritaria" de alimentos producidos en Ourense para servicios y establecimientos en la provincia.

Mociones

La moción nacionalista fue defendida por el ganadero y veterinario de Montederramo David Fentes, que reclamó a las administraciones "respeto" y "coherencia" con el rural y pidió rechazar el acuerdo con Mercosur por su impacto en la soberanía alimentaria europea.

Fentes se opuso a recortes en la PAC, reivindicó la Ley de cadena alimentaria y exigió medidas urgentes frente a la Dermatosis Nodular, reclamando que quieren "vacunar, no matarlos", ante el riesgo de que la enfermedad llegue a Galicia.

Desde el PP, el presidente de la Diputación, Luis Menor, aseguró que su moción es fruto de una negociación con ganaderos e incorpora medidas concretas, como pedir a la Xunta reforzar apoyos, sobre todo en sanidad animal, y exigir el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria.

El PSOE, por medio de Álvaro Vila, consideró que ambas mociones son válidas, pero defendió que Mercosur puede ser positivo para el sector primario español siempre que se eviten importaciones que no cumplan exigencias sanitarias y de calidad; el diputado no adscrito Xosé Carlos Valcárcel pidió un trabajo institucional conjunto y sostenido, mientras Democracia Ourensana acusó a los principales dirigentes de impulsar el tratado sin atender al sector primario.

"Que el rural tenga futuro"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha apelado a todas las Administraciones a "estar del lado de los agricultores y ganaderos" para que el rural "tenga futuro" durante una visita a un viticultor de Vilamartín de Valdeorras.

Santos lamentó la afectación de los fuegos de este verano en la producción agrícola, la economía rural y al trabajo de generaciones de familias, subrayando que es "imprescindible estar de lado de los agricultores y ganaderos".