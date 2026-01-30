Permanece bloqueada la autovía en Ourense por la tractorada: "Echaremos los días que hagan falta"

Permanece cortada la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense), durante la segunda jornada de tractorada en la provincia, después de que ganaderos y agricultores movilizasen más de 100 tractores desde distintos municipios este pasado jueves.

Tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ourense a Europa Press, los tractoristas continúan cortando la vía en ambos sentidos, alrededor del kilómetro 190.500. En concreto, se trata de la segunda vez que los manifestantes han bloqueado esta autovía, después de que a principios de enero desplazaran sus tractores al kilómetro 188.200 -salida de Ababides para el sentido O Porriño-.

Ahora, ganaderos y agricultores llevan más de un mes de protestas en Ourense y han trasladado sus tractores desde el polígono industrial de San Cibrao das Viñas hasta la autovía con el objetivo de lograr mantener una reunión con algún alto cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Echaremos aquí los días que hagan falta porque estamos hartos de que se nos diga a todo que sí, y nadie haga nada. Llevamos un mes y una semana de protestas ya", ha señalado Óscar Joga, uno de los portavoces de la tractorada, consultado por Europa Press, que ha lamentado que protestantes están "hartos" de trasladar "las mismas demandas" y que "no atiendan a ninguna".

"Que nos pasen con quien realmente dependa algo, estamos un poco hartos ya", ha añadido. Según señalaba también Miguel Gómez, ganadero de Maceda y otro de los portavoces, entre las principales demandas del sector se encuentran la vacunación "urgente" contra la Dermatosis Nodular, el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria, y la negativa contra el acuerdo europeo con Mercosur.