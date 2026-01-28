Detienen a un hombre en Ourense como autor de siete robos cometidos este enero

Un hombre, acusado de cometer un total de siete delitos de robo este mes de enero, ha sido detenido por la Policía Nacional. Concretamente, se le atribuyen seis robos con fuerza en establecimientos comerciales de la ciudad de Ourense y otro en interior de vehículo.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial, así como por la Brigada Provincial de Policía Científica, se procedió a la detención del individuo el pasado 20 de enero.

Según relató la Policía y recogió Europa Press, el modus operandi del hombre consistía en acceder al interior de establecimientos cerrados al público, después de forzar los mecanismos de cierre, o bien en fracturar los cristales. El sospechoso accedió también a un vehículo tras romper una de sus ventanillas.

El detenido fue puesto a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia, que decretó su ingreso en prisión.