Chocan dos turismos en A Rúa (Ourense) y uno de los ocupantes tiene que ser excarcelado

Accidente aparatoso en el Concello de A Rúa, en la provincia ourensana, tras el que dos personas resultaron heridas. Además, una de ellas tuvo que ser excarcelada, pues quedó atrapada debido a la colisión.

El suceso se produjo a las 18:00 horas de este pasado martes, y fue un particular el que dio la voz de alerta. Precisó que, a consecuencia del choque, registrado en la OU-603, uno de los implicados había quedado atrapado.

Por lo anterior, la central de emergencias movilizó a los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los Bomberos y GES de Valdeorras. Además, alertaron a los agentes de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Una vez en el lugar, los Bomberos confirmaron la excarcelación de uno de los heridos e indicaron que los dos heridos habían sido trasladados al centro hospitalario de referencia.