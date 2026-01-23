El Carnaval más emblemático y largo de Galicia suspende su "petardazo" por la borrasca Ingrid

Los efectos de la borrasca Ingrid en Galicia son innumerables. Árboles caídos, cortes de circulación y retrasos en los trenes son algunas de sus consecuencias, nada comparables con la cancelación del inicio de uno de los carnavales más emblemáticos de Galicia.

El Concello de Xinzo de Limia ha confirmado este viernes que cancela el tradicional petardazo y las actuaciones previstas para este sábado 24 de enero. El gobierno local ha informado que "no puede garantizar la seguridad necesaria ni cumplir con la normativa vigente".

El alcalde, Amador Díaz, ha recibido a las 20:23 horas un mensaje de AXEGA, en el que se confirmaba la imposibilidad de desplazar el camión del Posto de Mando Avanzado (PMA) debido a la alerta por climatología adversa.

Este dispositivo es un "requisito indispensable y obligatorio" para la celebración de estas fiestas. El camión no se puede desplazar debido a la prohibición de circular por diversas carreteras dirigidas a camiones y vehículos pesados.

De esta forma, el Concello ha anunciado la cancelación de la actuación de la orquesta Origen y del concierto de Henry Méndez. Además, no habrá cuenta atrás ni el acto del Petardazo. El reloj de la Praza Carlos Casares permanecerá apagado en señal de suspensión del evento principal.

Ahora bien, "con el objetivo de mantener el espíritu del Entroido", se mantendrá la siguiente programación a partir de las 22:00 horas: