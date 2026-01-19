Tercer día con la N-120 en Ourense cortada: los tractoristas, "desilusionados" con la "política que traiciona"

Tercer día consecutivo de manifestación de los tractoristas con la N-120 cortada en Ourense, una de las principales vías de acceso a la ciudad, sin previsión de desbloquearla y con el objetivo de "dar visibilidad" en otros puntos de movilización.

Los manifestantes se han mostrado "desilusionados con una política que nos traiciona", como ha trasladado Víctor Ribeiro, agricultor de Xinzo, en declaraciones recogidas por Europa Press. "Llevamos varias semanas jugando con falsos", ha añadido Miguel Gómez, portavoz durante las protestas, que ha avanzado que este martes mantendrán una reunión con representantes de la Consellería de Medio Ambiente en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, para trasladar sus demandas.

A lo largo del día, decidirán si "permanecer" o "moverse a otro punto" y desbloquear la vía y trasladar la protesta "a nivel provincial". "Si a nivel provincial no sale intentaremos darle forma desde Santiago o Madrid, pero poco a poco", ha añadido. Por su parte, Jessica Martínez, agricultora de Xinzo de Limia, ha reivindicado que estarán "hasta que nos echen".

"Estamos aquí como una familia, nos vamos turnando para dormir", ha explicado, que ha desgranado que, durante las noches, manifestantes fijan "dos turnos para dormir" y, durante la mañana, se reúnen de nuevo "todos juntos para desayunar".

Además, los manifestantes han confirmado que este domingo los restaurantes 'La Viuda', del municipio ourensano de Trives, y 'Casa Cardiego' en Chandrexa de Queixa, ofrecieron "ollas llenas de lentejas, garbanzos y de todo", así como "tortilla, empanada y algo de beber".

Gómez ha asegurado que seguirán "luchando" tras haberse firmado este sábado el tratado de libre comercio entre representantes de la Unión Europea y Mercosur.